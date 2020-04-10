В Твери подвели итоги регионального этапа Спартакиады пенсионеров России

В областной столице состоялся региональный этап Спартакиады для пенсионеров России 2020 года. На территории Верхневолжья спортивное событие прошло во второй раз и в этом году оно было приурочено к празднованию Международного Дня пожилых людей.

Участниками Спартакиады стали 130 человек из 15 муниципальных образований – это мужчины старше 60 лет и женщины, старше 55 лет. Они соревновались в 6 видах спорта: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, шахматы, дартс, стрельба.

Победителями в направлении стрельба стали Анатолий Афоненко из Конаковского района, Владимир Марков из Торжка, Владимир Шмаков из Максатихи. Среди женщин лучшими стали тверичанки Валентина Априк, Татьяна Цветкова и Любовь Криворотова.

В шахматах победу одержали Анатолий Рабаданов из Твери, Игорь Торочков из Кимр, Александр Ажусин из Твери, а также жительницы Калининского района Елена Щербакова и Елена Куклина.

Среди участников, соревнующихся в игре дартс, победителями стали Павел Артамонов из Калининского района, Анатолий Афоненко из Конаковского района и Николай Новиков из Конаковского района. Среди женщин – Людмила Зинкеева из Калининского района, Валентина Щербакова из Ржева и Алефтина Дупленская из Бологово.

Лучшими в плавании стали тверичане Сергей Началов и Сергей Баскаков, третье место занял Николай Волков из Торжка. У женщин победу одержали Наталья Анциферова из Твери, Елена Блинова из Бологовского района и Алла Чебескова из Твери.

В рамках Спартакиады проводились соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин. Первые места заняли Михаил Суслов из Твери и Валентина Дупленская из Бологовского района, второе место – Геннадий Звонарев из ЗАТО Солнечный и Галина Киреева из Твери, третье место – Юрий Аракчеев из Бологовского района и Римма Зайцева из ЗАТО Солнечный.

Соревновались пенсионеры и в таком виде спорта как легкая атлетика. Категорий соревнования было две – участники до 70 лети и старше 70 лет. Среди мужчин до 70 лет лучшими стали Николай Иванов из Андреапольского района, Алексей Беляков из Сандовского района, Александр Кузнецов из Конаковского района. Среди женщин до 70 лет – Галина Барыкина из Конаковского района, кимрчанка Валентина Улитина и Валентина Адарычева из Бологовского района. Чемпионами среди участников 70 лет и старше стали Владимир Попов из Твери и Любовь Филиппова из Ржева.

Победители и призеры были награждены медалями и дипломами, а также ценными призами.

В общекомандном зачете регионального этапа Спартакиады пенсионеров России третье место заняла команда Калининского района, второе место у команды Конаковского района, а победителем Спартакиады 2020 года стала команда города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области