Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 194910, в том числе за последние сутки их проведено 544.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6585 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1733 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2188
Кимры 572
Конаковский район 500
Ржев 487
Калининский район 317
Торжок 298
Лихославльский район 248
Вышневолоцкий городской округ 219
Максатихинский район 174
Бологовский район 154
Осташковский городской округ 140
Нелидовский городской округ 97
Торопецкий район 90
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 84
Ржевский район 77
Рамешковский район 76
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 70
Старицкий район 67
Зубцовский район 65
Оленинский муниципальный округ 59
Кесовогорский район 58
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 44
Селижаровский район 42
Спировский район 39
Калязинский район 32
Западнодвинский муниципальный округ 31
Весьегонский муниципальный округ 31
Жарковский район 25
Кувшиновский район 25
Сонковский район 24
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Бельский район 9
Фировский район 9
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 4
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области