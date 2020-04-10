Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 194910, в том числе за последние сутки их проведено 544.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6585 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1733 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2188



Кимры 572



Конаковский район 500



Ржев 487



Калининский район 317



Торжок 298



Лихославльский район 248



Вышневолоцкий городской округ 219



Максатихинский район 174



Бологовский район 154



Осташковский городской округ 140

Нелидовский городской округ 97

Торопецкий район 90



Кашинский городской округ 85



Бежецкий район 84

Ржевский район 77

Рамешковский район 76

Андреапольский муниципальный округ 71



Кимрский район 70



Старицкий район 67

Зубцовский район 65



Оленинский муниципальный округ 59

Кесовогорский район 58



Лесной муниципальный округ 44



Торжокский район 44



Селижаровский район 42



Спировский район 39

Калязинский район 32

Западнодвинский муниципальный округ 31



Весьегонский муниципальный округ 31



Жарковский район 25

Кувшиновский район 25

Сонковский район 24



Краснохолмский район 11



Удомельский городской округ 10



Бельский район 9

Фировский район 9



Молоковский район 4



Пеновский муниципальный округ 4



ЗАТО Озёрный 3



Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области