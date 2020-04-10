Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 10/04/2020 - 14:47

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований  достигло 194910, в том числе за последние сутки их проведено 544.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6585 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1733 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2188

Кимры 572

Конаковский район 500

Ржев 487

Калининский район 317

Торжок 298

Лихославльский район 248

Вышневолоцкий городской округ 219

Максатихинский район 174

Бологовский район 154

Осташковский городской округ 140

 

Нелидовский городской округ 97

 

Торопецкий район 90


Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 84

 

Ржевский район 77

 

Рамешковский район 76

 

Андреапольский муниципальный округ 71
 

Кимрский район 70


Старицкий район 67

 

Зубцовский район 65


Оленинский муниципальный округ 59

 

Кесовогорский район 58

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 44

Селижаровский район 42

Спировский район 39

 

Калязинский район 32

 

Западнодвинский муниципальный округ 31
 

Весьегонский муниципальный округ 31

Жарковский район 25

 

Кувшиновский район 25

 

Сонковский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Бельский район 9

 

Фировский район 9


Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 4

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области