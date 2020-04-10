Памятный знак «Доброволец Верхневолжья» создадут в Тверской области при участии молодежи

Молодежи Тверской области предлагают поучаствовать в разработке памятного знака «Доброволец Верхневолжья». В регионе объявлен открытый конкурс для всех, кто умеет рисовать, занимается дизайном и готов реализовать новый творческий проект.

Авторами памятного знака могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в Тверской области. Принимаются индивидуальные работы, а также проекты творческих команд. На конкурс можно представить сразу несколько эскизов будущего памятного знака.

Заявки принимаются до 9:00 часов 9 ноября 2020 года по электронной почте kdm_to@mail.ru.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В апреле этого года волонтеры региона стали активными участниками областной акции по раздаче бесплатных защитных масок жителям для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ежегодно свои проекты активисты Тверской области представляют на Всероссийском конкурсе «Доброволец России». В этом году Верхневолжье также вошло в число 37 победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Грантовая поддержка составила 6,8 млн рублей.

В 2018 году Тверская область, единственная в ЦФО, вошла в число десяти регионов-победителей конкурса на создание ресурсных центров, объем федеральной субсидии составил более 10,9 млн рублей. Ключевое направление деятельности центра – обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи. В сентябре 2020-го здесь прошли курсы медицинской и противопожарной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области