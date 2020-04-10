Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов гражданской обороны с профессиональным праздником

4 октября отмечается День войск гражданской обороны МЧС РФ. Военнослужащих и ветеранов войск гражданской обороны с профессиональным праздником поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«За десятилетия развития отечественной системы гражданской обороны накоплен уникальный опыт решения задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Сегодня гражданская оборона является частью общей системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Военнослужащие войск гражданской обороны готовы в любой момент прийти на помощь людям в самых сложных обстоятельствах, оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, эффективно действовать в любой ситуации. Отдельных слов благодарности заслуживает ваш вклад в общую работу по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

2 октября в Тверской области прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня гражданской обороны. В нем приняли участие Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Участниками масштабного мероприятия стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», руководители областных Министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты – всего более 220 человек. Задействовано свыше 50 единиц спецтехники.

В ходе учения отработан сценарий по противодействию попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы.

На площадке у аэродрома Змеёво отработаны действия по ликвидации условной диверсионной группы, проникшей на предприятие, где хранятся химически опасные вещества. Проведено оповещение населения, аварийно-спасательные мероприятия, восстановление работы коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области