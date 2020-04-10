В Тверской области пройдет «Неделя финансовой грамотности» в память о Заслуженном экономисте России Иване Райдуре

С 5 по 9 октября 2020 года студенты 45 колледжей Верхневолжья смогут стать участниками Недели финансовой грамотности

в память о Почетном гражданине Тверской области, заслуженном экономисте России, отличнике финансовой работы Иване Райдуре.

Цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным сбережениям, а также к биографии выдающихся земляков.

В течение недели эксперты регионального отделения Центрального банка проведут для студентов тематические онлайн-лекции, расскажут о Банке России и его работе с волонтерами финансового просвещения, научат самостоятельно определять подлинность и платежеспособность банкнот, обсудят возможности инвестирования, тему финансового мошенничества и другие вопросы. Проверить и закрепить полученные знания участники смогут с помощью интерактивных заданий.

Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли Тверской области и региональным Молодежным правительством при поддержке Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Иван Петрович Райдур с 1964 по 1990 годы работал в Министерстве финансов РСФСР по Калининской области, затем руководил финансовым управлением администрации Тверской области, департаментом финансов Тверской области, работал в должности заместителя, первого заместителя Губернатора Тверской области. В 2005 году был избран в Законодательное Собрание Тверской области.

«Жизнь и работа Ивана Петровича – это образец гражданского и человеческого служения обществу. Иван Петрович относится к той плеяде людей, о которых можно сказать, что они жили и работали с государственным подходом. Это достойный пример нашему поколению, как нужно трудиться и решать задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

За профессиональную и общественную деятельность Иван Петрович удостоен звания Почетного гражданина Тверской области, Заслуженного экономиста России, высшей награды Верхневолжья – почетного знака «Крест святого Михаила Тверского», а также знака «За заслуги перед Тверской областью».

Иван Петрович Райдур ушел из жизни 29 февраля 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области