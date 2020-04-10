ФК «Тверь» одержал победу над московским клубом «Локомотив-Казанка»

3 октября на стадионе «Юность» в рамках 9-го тура ОЛИМП-ПФЛ

состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и московским «Локомотив-Казанка». Тверская команда одержала шестую победу в сезоне 2020-2021 года.

Счет в игре был открыт в первую минуту матча. Гол в ворота тверичан забил нападающий «Казанки» Иван Безруков. ФК «Тверь» благодаря удару Кирилла Ушатова сравнял счет на 19 минуте.

Во втором тайме тверскому клубу удалось вырваться вперед ­– в этом помог автогол соперников. Затем Никита Фрасинюк довел счет в матче до 3:1, а через три минуты отметился Игорь Турсунов.

Итоговый счет матча 4:1 в пользу футбольного клуба из Твери. Благодаря победе ФК «Тверь» удержал вторую сточку в турнирной таблице Группы 2 ОЛИМП-первенства Профессиональной футбольной лиги.

Тверские футболисты встречались с «Локомотивом-Казанка» в зоне «Запад» второго дивизиона в 2009-14 годах 11 раз. В активе волжан всего две победы (обе в сезоне 2011/12 со счетом 1:0) и пять ничьих. На счету «Локомотива-Казанка» четыре выигрыша, причем дважды – с крупным счетом (4:1 в 2009-м и 3:0 в 2010-м годах).

Пресс-служба Правительства Тверской области