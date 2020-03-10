В Тверской области продолжается прием заявок на получение субсидий на реализацию социальных программ

В Тверской области продолжается прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации целевых социальных программ. На выплаты победителям заложено более 1,6 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 6 октября 2020 года.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу. Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

К участию принимаются проекты по двум направлениям – благотворительная деятельность и патриотическое воспитание молодежи.

НКО могут получить субсидии при условии регистрации на территории региона не менее одного года. До 6 октября необходимо предоставить заявление на участие, паспорт социальной программы. Формы документов размещены на сайте Правительства Тверской области в разделе «Некоммерческие организации», в подразделе «Конкурс по предоставлению субсидий 2020 года».

Прием заявок осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.5, каб.215. Телефон для получения дополнительной информации: 32-05-13.

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте Правительства Тверской области в разделе «Некоммерческие организации».

Пресс-служба Правительства Тверской области