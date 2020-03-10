В России состоялось масштабное экологическое тестирование

2 октября состоялась Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк». Участие в ней приняли десятки регионов страны, в том числе и Тверская область, порядка 60 крупных онлайн-площадок, а также тысячи человек, наблюдавшие за событием в Яндекс.Эфире. Главным событием акции стало тестирование на проверку своих знаний в области экологии и охраны окружающей среды.

По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, это событие стало первым уникальным опытом проведения масштабного экологического тестирования. В России уделяется большое внимание формированию экологической культуры, начиная с самых юных жителей страны.

На вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия. В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах - всего порядка 60. Трансляция мероприятия проходила в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час число участников превысило более 5,5 тысяч человек.

Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Остальные смогут подтянуть свои знания к следующему тестированию, говорят организаторы. Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

Тест всё ещё доступен по ссылке: ecologyofrussia.ru/ecotalk2020/ #ЭкоТолк #нацпроектэкология