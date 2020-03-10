В городском саду Твери выступят участники областного фестиваля духовых оркестров

3 октября в Твери проходит областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем примут участие коллективы

из 10 муниципальных образований Верхневолжья.

Жители и гости города смогут послушать выступления коллективов из Твери, Ржева и Бежецка, Кимрского, Калязинского, Кувшиновского, Лихославльского, Торопецкого районов, Кашинского городского округа.

Открытие фестиваля состоится в 13:00 на сцене городского сада, в 15:00 выступит сводный духовный оркестр творческих коллективов Тверской области под управлением Павла Смирнова.

На фестивале исполнят оригинальные, написанные для духовых оркестров произведения, обработки старинных вальсов и маршей, переложения популярных классических произведений, песни военных лет, музыку из современных кинофильмов.

Пресс-служба Правительства Тверской области