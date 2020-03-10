Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 10/03/2020 - 12:20

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 21 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований  достигло 194366, в том числе за последние сутки их проведено 2154.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6518 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1667 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         254 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2161

Кимры 570

Конаковский район 497

Ржев 481

Калининский район 315

Торжок 296

Лихославльский район 247

Вышневолоцкий городской округ 216

Максатихинский район 170

Бологовский район 153

Осташковский городской округ 139

 

Нелидовский городской округ 94

 

Торопецкий район 89


Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 84

 

Ржевский район 77

 

Рамешковский район 76
 

Кимрский район 70

Андреапольский муниципальный округ 70

Зубцовский район 64


Старицкий район 64


Кесовогорский район 58


Оленинский муниципальный округ 57

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 44

Селижаровский район 42

Спировский район 39

 

Калязинский район 32

 

Западнодвинский муниципальный округ 31
 

Весьегонский муниципальный округ 28

Жарковский район 25

 

Кувшиновский район 25

 

Сонковский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Бельский район 9

 

Фировский район 8


Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 4

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области