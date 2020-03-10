Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 21 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 194366, в том числе за последние сутки их проведено 2154.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6518 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1667 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

254 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2161



Кимры 570



Конаковский район 497



Ржев 481



Калининский район 315



Торжок 296



Лихославльский район 247



Вышневолоцкий городской округ 216



Максатихинский район 170



Бологовский район 153



Осташковский городской округ 139

Нелидовский городской округ 94

Торопецкий район 89



Кашинский городской округ 85



Бежецкий район 84

Ржевский район 77

Рамешковский район 76



Кимрский район 70



Андреапольский муниципальный округ 70



Зубцовский район 64



Старицкий район 64



Кесовогорский район 58



Оленинский муниципальный округ 57



Лесной муниципальный округ 44



Торжокский район 44



Селижаровский район 42



Спировский район 39

Калязинский район 32

Западнодвинский муниципальный округ 31



Весьегонский муниципальный округ 28



Жарковский район 25

Кувшиновский район 25

Сонковский район 24



Краснохолмский район 11



Удомельский городской округ 10



Бельский район 9

Фировский район 8



Молоковский район 4



Пеновский муниципальный округ 4



ЗАТО Озёрный 3



Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области