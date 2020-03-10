Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4597 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 21 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 194366, в том числе за последние сутки их проведено 2154.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6518 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1667 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
254 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2161
Кимры 570
Конаковский район 497
Ржев 481
Калининский район 315
Торжок 296
Лихославльский район 247
Вышневолоцкий городской округ 216
Максатихинский район 170
Бологовский район 153
Осташковский городской округ 139
Нелидовский городской округ 94
Торопецкий район 89
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 84
Ржевский район 77
Рамешковский район 76
Кимрский район 70
Андреапольский муниципальный округ 70
Зубцовский район 64
Старицкий район 64
Кесовогорский район 58
Оленинский муниципальный округ 57
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 44
Селижаровский район 42
Спировский район 39
Калязинский район 32
Западнодвинский муниципальный округ 31
Весьегонский муниципальный округ 28
Жарковский район 25
Кувшиновский район 25
Сонковский район 24
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Бельский район 9
Фировский район 8
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 4
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области