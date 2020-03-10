Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Николаевну Голубкову

3 октября отмечает 100-летие ветеран Великой Отечественной войны, жительница Твери Мария Николаевна Голубкова. С вековым юбилеем Марию Николаевну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы разделили со своим Отечеством непростой век, со всеми испытаниями, выпавшими на долю вашего поколения, его ратными и трудовыми подвигами. Вы внесли свой вклад в Великую Победу, в приумножение славных традиций ткацкой промышленности Верхневолжья. Благодарю Вас за труд на благо нашей страны», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Николаевна окончила Школу фабрично-заводского обучения, работала ткачихой на фабрике имени Вагжанова, в годы войны – на Октябрьской железной дороге.

Мария Николаевна удостоена звания Ветерана труда. Вдова участника Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области