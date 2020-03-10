В выходные дни в Твери проходит областная «Ярмарка продовольствия»



Пресс-служба Правительства Тверской области.

Сегодня, 3 октября в Твери начинает работу областная «Ярмарка продовольствия». Свою продукцию жителям и гостям города здесь представляют предприятия и фермерские хозяйства Верхневолжья.Проведение ярмарок, по мнению Губернатора Игоря Рудени, позволяет обеспечивать население региона качественными продуктами, расширять рынки сбыта для сельхозпроизводителей, способствует развитию кооперации.3 и 4 октября на областной ярмарке можно приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, картофель и овощи, произведенные фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями региона.Торжественное открытие областной ярмарки состоится 3 октября 11:00 на площадке Центрального рынка по адресу: г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, 13, стр. 5. Запланирована концертно-развлекательная программа с конкурсами, анимацией и выступлениями творческих коллективов.3 октября площадка будет работать с 10:00 до 16:00, 4 октября – с 10:00 до 15:00.