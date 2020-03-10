В Тверской области прошла тренировка по гражданской обороне на территории Калининской АЭС

2 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев посетили Калининскую АЭС в городе Удомля, где проводилась штабная тренировка по гражданской обороне.

В рамках рабочего визита Игорь Руденя и Евгений Зиничев осмотрели специализированную пожарно-спасательную часть №8 Федеральной противопожарной службы по Тверской области, которая располагается на территории Калининской атомной электростанции. Сотрудники части ведут контроль за профилактикой пожаров на КАЭС. На данный момент на вооружении СПСЧ находится 17 единиц техники, в том числе уникальный аварийно-спасательный автомобиль с функциями радиационной и химической разведки, которого нет на других станциях. Он предназначен для проведения дистанционного поиска источников гамма-излучения, ликвидации локальных химических аварий, предотвращения разлива опасных веществ, а также для контроля и комплексной оценки радиационной обстановки.

Также Игорь Руденя и Евгений Зиничев осмотрели запасной пункт управления противоаварийными действиями, учебно-тренировочный полигон, который используется для подготовки пожарных к аварийно-спасательным работам, а также выставку мобильной техники.

2 октября в Тверской области дан старт Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ходе учения отработан сценарий по противодействию попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы.

Участниками масштабного мероприятия стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», руководители областных Министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты – всего более 220 человек. Задействовано свыше 50 единиц спецтехники.

Пресс-служба Правительства Тверской области