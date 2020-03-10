Школьникам на экскурсии в «Верхневолжское АТП» рассказали о профессии водителя и показали, как устроены новые автобусы

Компания «Верхневолжское АТП» провела экскурсию для учеников Пушкинской средней общеобразовательной школы Калининского района. Детям рассказали о работе новой транспортной модели, показали диспетчерскую компании, медицинский кабинет, а также продемонстрировали полностью обновленный парк автобусов малого, среднего и большого класса.

Губернатор Игорь Руденя считает – при развитии новой системы пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе под брендом «Транспорт Верхневолжья» необходимо обеспечить самые высокие стандарты обслуживания пассажиров.

Сотрудники компании продемонстрировали ребятам современное навигационное оборудование в автобусах, устройства бесконтактной оплаты проезда, решения для удобства пассажиров – системы климат-контроля и др.

Кроме того, школьники узнали, как работают контролеры в общественном транспорте и как функционируют социальные карты. Также ребятам рассказали о работе водителей, автослесарей, диспетчеров и других специалистов АТП.

Компания планирует регулярно проводить экскурсии для учащихся школ Твери и Калининского района, рассказывать школьникам о профессиях транспортной отрасли.

Недавно школьники 22-й общеобразовательной школы Твери отправили письма со словами благодарностями на адрес компании «Верхневолжское АТП». Ребята поблагодарили водителей за комфортные поездки. Также школьники нарисовали рисунки, связанные с общественным транспортом Твери.

Напомним, в июне «Транспорт Верхневолжья» организовал конкурс детских рисунков «Нарисуй автобус». Всего было отправлено 43 рисунка, из которых отобраны шесть лучших. Победителям подарили абонементы на поездки в общественном транспорте и наборы для рисования. Все рисунки транслировались на экранах в общественном транспорте Твери.

В Твери завершен первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая начала действовать 3 февраля 2020 года. Обновлены 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольные машины экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным оборудованием.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться и в регионах России. Об этом было заявлено по итогам заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое прошло в Твери 18 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области