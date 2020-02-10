Общественная палата Тверской области открыла «горячую линию» для родителей по горячему питанию школьников

Общественная палата Тверской области открывает «горячую линию» по бесплатному горячему питанию для школьников начальных классов. Родители могут направить свои пожелания по организации питания в конкретном общеобразовательном учреждении. Прием сообщений будет вестись в течение первого полугодия текущего учебного года.

Звонки принимаются по телефону 8 (4822) 34-79-35 в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Направить сообщение можно также на адрес электронной почты Общественной палаты Тверской области: info@optver.ru.

С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента России Владимира Путина во всех субъектах страны введено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить контроль за исполнением поручения главы государства по обеспечению бесплатного питания учащихся школ.

В этом году в Тверской области на эти цели будет направлено более 261,4 млн рублей, из них большая часть – федеральные средства, что позволило в два раза повысить стоимость одного школьного обеда, а значит, обеспечить более качественное и сбалансированное питание учеников.

В регионе также открыта «горячая линия» Министерства образования Тверской области для родителей по мерам санитарной безопасности в школах Верхневолжья. Вопросы по этой теме можно задать по телефону Министерства образования 8(4822) 32-10-53 (с 9.00 до 18.00 по будням) и по e-mail obr@tvobl.ru.

В образовательных организациях региона с самого начала учебного года соблюдаются усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. За счет областного бюджета в школы поставлены термометры и рециркуляторы воздуха.

Общественная палата Тверской области