Почти 10 тысяч семей Верхневолжья за год получили подарок для новорожденных

В Тверской области с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени начала действовать мера поддержки семей с детьми – подарочный набор для новорожденных. За прошедший год он был вручен почти 10 000 семьям. В 2019 году выдан 2431 подарочный набор, за 9 месяцев 2020 года – 7497.

Региональная мера действует в рамках национального проекта «Демография». Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства.

«На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Набор для новорожденных сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев.

Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Родителям Верхневолжья предоставляется ряд федеральных и региональных мер. Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, многодетных мам и пап, региональный маткапитал и многое другое.

В дополнение к действующим вводятся новые меры, в том числе обеспечение формой школьников с 1 по 5 классы из многодетных семей.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области