Министр МЧС России Евгений Зиничев и Губернатор Игорь Руденя приняли участие в комплексном учении по отработке мероприятий гражданской обороны в Тверской области

2 октября в 1:00 в Тверской области дан старт Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня гражданской обороны. В нем приняли участие Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

В ходе учения отработан сценарий по противодействию попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы.

«Хочу поблагодарить регион за организацию учения, всех, кто принял в нем участие. Сегодня было продемонстрировано, как нужно взаимодействовать в реальной обстановке. Отработан алгоритм действий, в том числе со стороны руководителей районов, членов Правительства Тверской области», – отметил Евгений Зиничев при общении с журналистами.

«Выражаю благодарность МЧС России, федеральным подразделениям, которые участвовали в мероприятии. Сегодня нам продемонстрировали слаженность действий всех государственных структур. Руководители муниципальных образований региона, члены областного Правительства получили неоценимый практический опыт. Увидели, как надо действовать в подобного рода ситуациях. Важно, что в эту работу включились не только МЧС, но и коммунальные службы, главы районов, муниципальные предприятия», – сказал Игорь Руденя.

Участниками масштабного мероприятия стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», руководители областных Министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты – всего более 220 человек. Задействовано свыше 50 единиц спецтехники.

Одна из главных целей учения – совершенствование практических навыков при выполнении мероприятий гражданской обороны, проверка готовности органов власти к выполнению задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На площадке у аэродрома Змеёво организовано несколько учебных площадок. Здесь отработаны действия по ликвидации условной диверсионной группы, проникшей на предприятие, где хранятся химически опасные вещества. Проведено оповещение населения, аварийно-спасательные мероприятия, восстановление работы коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия.

Главным управлением МЧС России по Тверской области развернут городок жизнеобеспечения с отделением многофункционального центра для оказания услуг, почтой и другими структурами.

Пресс-служба Правительства Тверской области