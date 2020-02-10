Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on пт, 10/02/2020 - 13:49

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4576 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 19 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований  достигло 192212, в том числе за последние сутки их проведено 1716.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6449 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1622 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         251 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2137

Кимры 569

Конаковский район 465

Ржев 480

Калининский район 313

Торжок 288

Лихославльский район 246

Вышневолоцкий городской округ 215

Максатихинский район 170

Бологовский район 145

Осташковский городской округ 139

 

Торопецкий район 89


Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 84

 

Нелидовский городской округ 81


Ржевский район 77

 

Рамешковский район 76
 

Кимрский район 70

Андреапольский муниципальный округ 69

Зубцовский район 64


Старицкий район 64


Кесовогорский район 58


Оленинский муниципальный округ 56

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 44

Селижаровский район 42

Спировский район 39

 

Калязинский район 32

 

Западнодвинский муниципальный округ 30
 

Весьегонский муниципальный округ 26

Сонковский район 24
Жарковский район 24
 

Кувшиновский район 24

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Фировский район 8

Бельский район 8

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 4

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области