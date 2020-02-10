Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4576 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 19 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 192212, в том числе за последние сутки их проведено 1716.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6449 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1622 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
251 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2137
Кимры 569
Конаковский район 465
Ржев 480
Калининский район 313
Торжок 288
Лихославльский район 246
Вышневолоцкий городской округ 215
Максатихинский район 170
Бологовский район 145
Осташковский городской округ 139
Торопецкий район 89
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 84
Нелидовский городской округ 81
Ржевский район 77
Рамешковский район 76
Кимрский район 70
Андреапольский муниципальный округ 69
Зубцовский район 64
Старицкий район 64
Кесовогорский район 58
Оленинский муниципальный округ 56
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 44
Селижаровский район 42
Спировский район 39
Калязинский район 32
Западнодвинский муниципальный округ 30
Весьегонский муниципальный округ 26
Сонковский район 24
Жарковский район 24
Кувшиновский район 24
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Фировский район 8
Бельский район 8
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 4
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области