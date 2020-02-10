Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4576 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 19 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 192212, в том числе за последние сутки их проведено 1716.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6449 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1622 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

251 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2137



Кимры 569



Конаковский район 465



Ржев 480



Калининский район 313



Торжок 288



Лихославльский район 246



Вышневолоцкий городской округ 215



Максатихинский район 170



Бологовский район 145



Осташковский городской округ 139

Торопецкий район 89



Кашинский городской округ 85



Бежецкий район 84

Нелидовский городской округ 81



Ржевский район 77

Рамешковский район 76



Кимрский район 70



Андреапольский муниципальный округ 69



Зубцовский район 64



Старицкий район 64



Кесовогорский район 58



Оленинский муниципальный округ 56



Лесной муниципальный округ 44



Торжокский район 44



Селижаровский район 42



Спировский район 39

Калязинский район 32

Западнодвинский муниципальный округ 30



Весьегонский муниципальный округ 26



Сонковский район 24

Жарковский район 24



Кувшиновский район 24



Краснохолмский район 11



Удомельский городской округ 10



Фировский район 8



Бельский район 8



Молоковский район 4



Пеновский муниципальный округ 4



ЗАТО Озёрный 3



Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области