ВЫСОКАЯ НАГРАДА В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В преддверии замечательного всенародного праздника - Дня учителя нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждаются самые достойные педагоги района. Это учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково Ирина Ивановна ПАНИЧКИНА и учитель географии и биологии МБОУ СОШ № 3 г. Конаково Наталия Ивановна ЧЕРНЫШОВА.

Ирина Ивановна Паничкина принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе большой преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя. На ее уроках все продумано до мелочей, одно задание сменяется другим, и каждое требует от детей не просто механического выполнения, а заставляет думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы.



Много лет Ирина Ивановна возглавляет методическое объединение учителей начальных классов, с 2011 года является членом аттестационной комиссии педработников Конаковского района, 3 года руководит пунктом проведения ЕГЭ. Поощрялась Почётными грамотами управления образования администрации Конаковского района, главы Конаковского района, министерства образования Тверской области, губернатора Тверской области. В канун профессионального праздника за добросовестный труд в системе образования и личный вклад в организацию и совершенствование учебно- воспитательного процесса она награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

Наталия Ивановна Чернышова работает в школе с 1 сентября 1998 года в должности учителя географии и биологии, а с 2010 года является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Учащимся нашей школы посчастливилось учиться у такого удивительно открытого человека, с которым хочется общаться и общаться. За годы работы в школе она для многих девчонок и мальчишек стала любимым учителем, ведь на её уроках нет скучной зубрежки, ей легко удается найти подход к каждому ученику и сохранить дисциплину, применяя лишь своё природное обаяние.



Являясь на протяжении нескольких лет руководителем районного методического объединения учителей географии, она делится своим опытом с коллегами, проводя открытые уроки для аудитории различного уровня на муниципальном уровне. Наталия Ивановна – победитель муниципального конкурса «Учитель года-2007», «Мой лучший урок-2019». В коллективе учителей, обучающихся и родителей пользуется заслуженным уважением и авторитетом.