5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Тверская область славится богатыми педагогическими традициями, именами выдающихся учителей и преподавателей, внесших существенный вклад в формирование в нашей стране лучшей системы образования в мире.

Праздник служит замечательным поводом выразить вам искреннюю признательность за высокое мастерство, внимание и любовь к детям.

Сегодня своим ежедневным трудом вы помогаете воспитанию интеллектуально и духовно развитых молодых граждан России, которые завтра будут определять судьбу нашего региона и всей страны.

Спасибо всем, кто носит высокое звание Учителя, за профессиональную работу в непростых условиях текущего года. Отдельная благодарность – ветеранам, которые являются для молодых педагогов и своих учеников примером безграничной верности призванию.

Желаю учителям Тверской области новых успехов и достижений, талантливых и благодарных воспитанников, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые учителя!

Сегодня светлый и радостный праздник – День учителя! Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. На вас возложена государственная миссия по воспитанию будущего поколения, привитию в них уважения, патриотизма и доброты. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Пусть же всегда в глазах ваших учеников и их родителей горит огонь благодарности и сердечности по отношению к вам. С праздником вас - с Днём учителя!

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Максимова.

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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с международным профессиональным праздником – Днем учителя!

Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несете детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!

Депутат Законодательного собрания депутатов Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.