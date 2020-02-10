1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители Тверской области!

1 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

В России уважение к людям старшего поколения является важнейшей частью духовно-нравственных традиций нашего народа. Мы глубоко благодарны всем, кто не щадил себя, защищая суверенитет и единство нашей Родины, восстановил нашу страну и создал прочный фундамент, на котором развиваются Тверская область и все наше Отечество.

Дорогие ветераны войны и труда! На вашу долю выпали испытания, которые вы с честью преодолели, передали нам великую страну. Ваше отношение к Отчизне, к труду всегда будет для нас примером высокой нравственности и подлинного патриотизма. Спасибо вам за ратный и трудовой подвиг во имя Родины.

Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких людей, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны и все жители старшего

возраста города Твери и Тверской области!

Поздравляю вас с Днем пожилых людей. Пусть ваша жизнь будет долгой и течёт, как полная река. Будьте всегда окружены вниманием и заботой со стороны молодого поколения. Никогда не падайте духом, будьте всегда бодрыми и уверенными в себе.

От всей души желаю вам здоровья, физических и душевных сил, любви и поддержки близких, благополучия и всех земных благ.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Максимова.



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Уважаемые жители старшего поколения, ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Депутат Законодательного собрания депутатов Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемые ветераны города и района, примите мои самые искренние поздравления с праздником – Днем пожилых людей. Желаю вам здоровья, оптимизма, положительных эмоций, всего самого доброго.

Мы с вами привыкли в октябре организовывать и встречаться на мероприятиях в ветеранских клубах, на концертах и конкурсах. В этом году, к большому сожалению, все встречи отменены руководством Конаковского района по рекомендации Роспотребнадзора. Ситуация с коронавирусом не улучшается, а ухудшается. Каждый день идет увеличение заболеваний, в том числе в Конаковском районе и Тверской области. Август-сентябрь дали нам небольшую передышку, и хотя совет ветеранов работал удаленно, мы совместно с председателями ветеранских организаций провели смотр-конкурс «Ветеранское подворье», и решением президиума совета ветеранов 10 человек награждены памятной фотографией и подарком. Это А.А.Коклина и В.А.Третьякова из Старого Мелкова, Л.К.Евтинова из Городни, В.Ф.Тютяева из Ручьев, Н.И.Кириллова из Селихова, Т.А.Сапцова, Т.Н.Шипякова и А.М.Тужилин из Новозавидовского, семьи Л.П. и В.И.Ивановых и Т.С. и А.В.Комаровых из г. Конаково.

Я благодарна администрации Конаковского района, лично главе района О.В.Лобановскому за то, что в рамках выделенной субсидии мы смогли сделать это, а также организовать экскурсии для ветеранов в г. Ржев к монументу и в Кубинку, в храм Вооруженных Сил, а также выпустить буклет об И.А.Рулеве. Сейчас мы готовим подарки для участников Великой Отечественной войны, каждый, кто был занесен в этом году на Доску почета, получит на память большое фото и подарок. В течение года мы ежемесячно в районной газете «Заря» поздравляем юбиляров, ровесников района с 90-летием. Это люди, чьё детство и юность пришлись на годы войны, они же восстанавливали народное хозяйство. Это дети войны, их всех мы поздравим и в октябре.

Еще раз поздравляю вас с праздником и прошу не пренебрегать ситуацией по коронавирусу, будьте осторожны, берегите себя. Мы обязательно должны это пережить и все вместе продолжить нашу работу.

Председатель совета ветеранов Конаковского района Г.И.Аксенова.