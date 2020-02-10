списки присяжных заседателей

Администрация Конаковского района сообщает, что в соответствии с частью 1 статьи 4 федерального закона № 113-ФЗ от 20 августа 2004 г. «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением правительства Тверской области №333-пп от 12 октября 2017 г. «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для работы федеральных судов общей юрисдикции» проведена проверка списков кандидатов в присяжные заседатели МО «Конаковский район» для Тверского областного суда на 2018-2021 годы.

Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели МО «Конаковский район» для Тверского областного суда на 2018-2021 годы:

1. Алванян Мисак Мкртичевич

2. Андреев Владимир Геннадьевич

3. Баскаков Андрей Михайлович

4. Бахарева Елена Эйновна

5. Бутрименко Наталья Викторовна

6. Вопилова Елена Сергеевна

7. Глинский Алексей Олегович

8. Гуляев Юрий Петрович

9. Даденкова Елена Васильевна

10. Денисов Сергей Николаевич

11. Дикий Дмитрий Валерьевич

12. Дронов Игорь Владимирович

13. Жилкин Дмитрий Викторович

14. Калашникова Елена Вячеславовна

15. Катунина Надежда Борисовна

16. Киселева Елена Владимировна

17. Комолова Ольга Викторовна

18. Красавин Алексей Владимирович

19. Кривушин Сергей Викторович

20. Кузнецова Елена Валерьевна

Включены в список кандидатов в присяжные заседатели МО «Конаковский район» для Тверского областного суда на 2018-2021 годы:

1. Азыркина Марина Сергеевна

2. Алексеев Николай Юрьевич

3. Алексеева Алена Сергеевна

4. Алексеева Галина Максимовна

5. Алешина Лидия Николаевна

6. Амбарцумян Андраник Лесментович

7. Анисимова Людмила Константиновна

8. Аржаева Елена Сергеевна

9. Архипова Юлия Владимировна

10. Баранов Константин Михайлович

11. Баранова Любовь Александровна

12. Белова Елена Васильевна

13. Беспалова Любовь Николаевна

14. Бозванова Александра Юрьевна

15. Бровкина Любовь Леонидовна

16. Буймов Михаил Михайлович

17. Бурин Игорь Владимирович

18. Буров Алексей Валерьевич

19. Васенин Михаил Валерьевич

20. Курюкин Иван Владимирович