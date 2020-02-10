МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НАГРАДЫ – В ДЕНЬ ТУРИЗМА

28 сентября в зале заседаний администрации Конаковского района прошла встреча ведущих работников туристической отрасли Конаковского района, приуроченная к Всемирному дню туризма.



Всемирный день туризма – прекрасная возможность привлечь внимание к важному значению этой сферы в экономике района, к пропаганде туризма, а также к развитию культурных, интеллектуально-образовательных, экологических, экономических тем. С приветственным словом к участникам встречи обратился глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Туристический потенциал Конаковского района весомый. Его развитие сказывается на появлении новых рабочих мест, росте предпринимательской деятельности, развитии инфраструктуры сервиса и гостеприимства, бережного природопользования и расширении международного сотрудничества. И несмотря на то, что непростая эпидемическая обстановка стала испытанием для индустрии гостеприимства, экономические показатели остались практически на уровне с докризисными: завершился летний сезон с загрузкой отелей – 90 процентов.

За вклад в развитие туризма и активное взаимодействие с администрацией Конаковского района профессионалов отметили Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Среди награжденных: Яна Соколова, арт-директор Event-отеля Конаково Ривер Клаб, Андрей Быков, управляющий комплексом «Ямская слобода», Константин Гурнович, директор Филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово», Дмитрий Саломатин, генеральный директор ООО «Веточка» (Эко-отель «Веточка»), Наталья Варванина, руководитель проекта отеля ZavidovoResort, Светлана Волкова, менеджер по продажам ООО «Бор на Волге», Ксания Гоуфек, генеральный директор ООО «Турбаза Луч» (Долина Иволга), Наталья Ансталь, учредитель и руководитель турагенства и туроператора Go Travel.



Встреча продолжилась за «круглым столом» в неформальной обстановке. Заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев рассказал о перспективах отрасли, в частности о ходе реализации проекта «Волжское море». Напомним, что в Завидово до 2025 года планируется построить транспортно-пересадочный узел с речным портом первой категории.

- Туристический транспортно-пересадочный узел не имеет аналогов в России, - пояснил заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев, - ТПУ свяжет между собой три транспортных направления: речной, автомобильный и железнодорожный, и туристы смогут отправляться в путешествие по воде сразу из Завидово! Призываю туристическое сообщество Конаковского района уже сейчас готовиться к приему дополнительного турпотока от круизных туров, создавая новые объекты туристического показа.

Порт предполагает принимать суда с продолжительностью рейсооборота не более 24 часов; экскурсионные и прогулочные суда (с целью отдыха и ознакомления с памятными, историческими и другими достопримечательными местами с продолжительностью поездки не более 24 часов); спортивные и маломерные суда. А вне периода навигации порт примет на зимнее хранение порядка пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных.



Также в рамках проекта запланировано строительство крупного развлекательного центра, включающего в себя: бассейн, крытый парк экстремальных развлечений, детский развлекательный центр, аттракционы, зоопарк, картинговую трассу, ледовую арену, сноу-парк.

Администрация Конаковского района принимает активное участие в создании кластера круизного туризма и отдыха.

- Наша основная задача - объединить представителей бизнес-сообщества и выстроить синергические связи для формирования конкурентного турпродукта и предлагать его не только на региональном, но и на федеральном уровнях, - прокомментировал глава района Олег Лобановский.

Для достижения намеченных целей в завершение встречи участники наметили план по решению комплекса задач в части модернизации и расширения инфраструктуры отрасли, подготовки кадров, повышения качества и продвижения турпродукта Конаковского района.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

24 сентября в администрации Конаковского района прошла очередная сессия Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва.



В повестке сессии значилось 8 вопросов, поскольку большинство из них уже обсуждалось на постоянных комиссиях Собрания, их рассмотрение заняло чуть больше часа. В работе сессии принимали участие депутаты, Конаковский межрайонный прокурор, приглашенные сотрудники и специалисты администрации, глава района Олег Лобановский и его заместители.

Перед началом работы председатель ТИК Конаковского района Сергей Фомченко проинформировал об итогах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по первому избирательному округу. В торжественной обстановке он поздравил победителя Владимира Худякова с избранием, вручил депутатский мандат и пожелал плодотворной работы.

Самым важным вопросом стало обсуждение принятия части полномочий муниципального образования «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области. Заместитель главы администрации по правовым вопросам, управляющий делами Анна Рябова сообщила, что 22 сентября Дмитровогорским сельским поселением было принято решение о передаче полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения администрации Конаковского района. Необходимость передачи этих функций на уровень района связана с отсутствием профессиональных, материально-технических, финансовых ресурсов в селе Дмитрова гора. В настоящее время специалистами администрации района готовится проект по модернизации коммунальной инфраструктуры. Централизация данных функций позволит более эффективно решать вопросы теплоснабжения, обеспечить надежность и повысить качество услуг, стабилизировать ситуацию с оплатой за потребленные энергоресурсы.

- Положительный опыт по предлагаемым изменениям уже есть, - прокомментировал глава Конаковского района Олег Лобановский. - В 2018-2020 гг. произведена реконструкция системы теплоснабжения в деревне Ручьи, селе Селихово и селе Городня. Появилась возможность эффективно распределять денежные средства при финансировании работ при подготовке объектов коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду, в полной мере владеть фактическим и техническим состоянием объектов коммунальной сферы.

Сессия прошла плодотворно, по всем вопросам повестки дня депутаты приняли положительные решения.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВ

В районной администрации прошло очередное плановое совещание с участием глав и глав администраций городских и сельских поселений района.

Одной из основных тем заседания стало рассмотрение вопроса развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2020 год на территории Конаковского района.

С информацией по данной теме выступила Марина Кукина, заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района. Она сообщила, что в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы Конаковский район в 2020 году принимает участие по трем направлениям:

- по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети;

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Далее заслушали выступление начальника обособленного подразделения ООО «ТСАХ» Владислава Ткаченко о проблемах вывоза крупногабаритного мусора в городских и сельских поселениях.

Михаил Кожехов, начальник управления образования администрации Конаковского района информировал присутствовавших, что по данным отдела ОМВД Конаковского района участились случаи преступных деяний в отношении несовершеннолетних. В целях предупреждения этих опасных проявлений органы местного самоуправления должны использовать все возможные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений против несовершеннолетних. На мероприятии присутствовали представители АО «Россельхозбанк», которые в форме презентации рассказали о комплексных мерах кредитной поддержки для организаций и физических лиц.

Подводя итоги совещания, глава Конаковского района Олег Лобановский дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствовавших на совместную, плодотворную работу, взаимодействие при решении поставленных задач.

ВСТРЕЧА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Ее провела в Конаковском районе исполняющий обязанности председателя Комитета по делам культуры Тверской области Наталья Петухова.

Встреча началась с обсуждения перспектив развития, расширения и модернизации учреждений культуры Конаковского района. Было отмечено, что многие учреждения в районе сегодня стараются перейти на новые формы работы: внедряются инновационные подходы и формы взаимодействия с посетителями, в подготовке к мероприятиям активно используется проектный подход, создается прогрессивная образовательная среда.

Людмила Шапкина, заместитель заведующего отделом по культуре администрации Конаковского района, подняла вопрос о важности появления модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Трансформация библиотечных учреждений в России началась в 2019 году, в некоторых регионах уже действуют и хорошо зарекомендовали себя библиотечные пространства нового поколения, оснащенные современным компьютерным оборудованием и использующие в работе новейшие информационные технологии.

Также поднимался вопрос финансирования учреждений культуры. Укрепление материально-технической базы отрасли остается одним из важнейших направлений деятельности администрации Конаковского района. Наталья Петухова озвучила важные рекомендации по формированию документации на материально-техническое оснащение учреждений культуры.

В рамках запланированных мероприятий Наталья Петухова посетила ДК «Современник», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, детскую школу искусств г. Конаково, ГБПОУ «Конаковский колледж», Конаковскую межпоселенческую центральную библиотеку, Конаковский краеведческий музей и центральную районную больницу.

В каждом учреждении состоялся диалог с директорами, административными работниками и ведущими педагогами. Специалисты говорили о важности объединения усилий в вопросах создания привлекательной культурной среды, в которую хотелось бы возвращаться и которая могла бы стать центром притяжения для посетителей разного возраста. Наталья Петухова поблагодарила участников обсуждения за активную позицию и попросила отправить в ее адрес рекомендации и пожелания по улучшению работы подведомственных им объектов.

В завершение приема в администрации Конаковского района состоялся «круглый стол» с главой района, на котором говорили об креплении единого культурного пространства и поддержке творческих инициатив. Наталья Михайловна поделилась впечатлениями от мониторинга и знакомства с работой учреждений культуры, обозначила имеющиеся проблемы и пути их решения. В целом она дала положительную оценку деятельности районной отрасли культуры.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил:

- Эта отрасль - приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления, куда регулярно вкладываются бюджетные средства, а результаты не заставляют себя ждать. Наши творческие коллективы известны далеко за пределами района, они становятся победителями конкурсов, фестивалей мирового уровня и нацелены на новые достижения.

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ.