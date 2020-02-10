ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Школа № 1 поселка Редкино - единственная в районе, где с 1 сентября 2020 года будут работать сразу пять молодых специалистов: Маргарита Романовна Косарева – педагог-организатор, учителя русского языка и литературы Мария Альбертовна Максимова и Екатерина Александровна Ларина, учитель информатики Юлия Вячеславовна Фролова и учитель начальных классов Юлия Борисовна Есмейкина.



Школа № 1 п. Редкино - старейшая школа посёлка, имеющая свои традиции. В 2019 году она отметила свой 80-летний юбилей. У школы богатая история. Первый выпуск обучающихся датируется предвоенным 1939 годом. Многие выпускники ушли на фронт и с честью отстаивали свободу и независимость нашей Родины. В нашей школе учились Герой Советского Союза А.В.Шаталкин, разведчица Л.А.Базанова, летчик П.А.Кайков. В 1965 году у входа в школу был воздвигнут памятник Герою Советского Союза З.А.Космодемьянской, на открытии которого присутствовала мать героини Любовь Тимофеевна Космодемьянская.

В 2018 году в школе создана «Комната воинской славы». Здесь размещается экспозиция, в которой собраны реликвии с полей сражения войны, представлен быт солдата Советской армии, экипировка советских и немецких солдат. Экспонаты Комнаты воинской славы предоставлены председателем Тверской областной общественной военно-патриотической организацией «Память 6-й роты ВДВ» Н.А.Афониным, собранные во время раскопок на вахтах памяти. Многие обучающиеся и учителя школы состоят в данном поисковом отряде. В школе руками педагогов, учащихся и родителей создан краеведческий музей, который является неотъемлемой частью образовательно-воспитательного процесса в школе и культурнообразующем пространстве п. Редкино и его окрестностей.

С 2015 года школа стала центром образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время таких обучающихся 60 человек. Для работы с детьми ОВЗ оборудована сенсорная комната, создан и успешно работает логопедический кабинет. Ребята и родители могут получить помощь квалифицированных специалистов - логопеда, дефектолога, психолога.

В школе работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов гуманизма. Это прежде всего опытные педагоги-наставники, которые работают больше 30 лет в школе, - Елена Александровна Халикова и Лариса Андреевна Тарасевич, учителя начальных классов. 17 лет трудится в школе учитель начальных классов, а сейчас еще и завуч Ольга Витальевна Кузнецова. 12 лет работает в школе учитель математики и социальный педагог Наталья Анатольевна Горбачева. Рядом с опытными педагогами работает творческая молодежь - Рахиль Мамедовна Аллахвердиева, учитель иностранного языка, Александра Игоревна Соколова, учитель ИЗО, Людмила Викторовна Махова, учитель истории и обществознания, Екатерина Николаевна Хайнацкая, учитель химии и биологии. Успешно руководит школой уже 5 лет Наталья Яковлевна Косарева.

Особое внимание школы направлено на совершенствование образовательного процесса. В арсенале школы информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, проектная деятельность (социальные, исследовательские проекты). В школе сформирована система дополнительного образования детей. Основные направления: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, эколого-краеведческое. Это создаёт дополнительные возможности для обеспечения занятости учащихся и снижения числа трудных подростков. В 2020 году школа одной из первых приняла решение участвовать в региональном проекте «Успех каждого ребенка», который направлен на создание новых мест дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, что обеспечит еще больший охват учащихся.