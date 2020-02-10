ДЕТСТВО БЕЗ ТРАВМ

posted by admin on пт, 10/02/2020 - 09:49

Завершается региональная  кампания по профилактике детского травматизма, объявленная губернатором Тверской области в августе 2020 года. За это время педагогами  нашего детского сада была реализована система мероприятий, направленная  на формирование у детей привычки безопасного поведения в разных жизненных ситуациях.  Она включала в себя разнообразные формы:   беседы,  занятия,   игры-развлечения, экскурсии, просмотр видеороликов   и  охватила всех детей, посещающих учреждение. 
Тема безопасности проходит «красной нитью» через весь воспитательно-образовательный процесс, который затрагивает различные  виды детской деятельности. Не только воспитатели, но и все специалисты и сотрудники  детского сада активно работают над   формированием  у детей основ безопасной жизнедеятельности. Мы надеемся, что наши усилия находят отклик и  поддерживаются родителями воспитанников.   Заканчивается кампания, но не заканчивается наша работа, ведь обеспечение безопасности детства,  сохранение жизни и здоровья детей - главная задача взрослых!

Ирина НОВИКОВА,
cтарший воспитатель ДОУ № 6 г. Конаково.

 

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