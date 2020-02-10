ДЕТСТВО БЕЗ ТРАВМ

Завершается региональная кампания по профилактике детского травматизма, объявленная губернатором Тверской области в августе 2020 года. За это время педагогами нашего детского сада была реализована система мероприятий, направленная на формирование у детей привычки безопасного поведения в разных жизненных ситуациях. Она включала в себя разнообразные формы: беседы, занятия, игры-развлечения, экскурсии, просмотр видеороликов и охватила всех детей, посещающих учреждение.

Тема безопасности проходит «красной нитью» через весь воспитательно-образовательный процесс, который затрагивает различные виды детской деятельности. Не только воспитатели, но и все специалисты и сотрудники детского сада активно работают над формированием у детей основ безопасной жизнедеятельности. Мы надеемся, что наши усилия находят отклик и поддерживаются родителями воспитанников. Заканчивается кампания, но не заканчивается наша работа, ведь обеспечение безопасности детства, сохранение жизни и здоровья детей - главная задача взрослых!

Ирина НОВИКОВА,

cтарший воспитатель ДОУ № 6 г. Конаково.