Познавательная игра с таким названием по правилам дорожного движения - маленькое путешествие для детей разных возрастов в рамках «Единого дня безопасности дорожного движения», которое принесло много радости, веселья и хорошего настроения, прошла в детском саду №12 «Журавушка» г. Конаково.



Воспитанники разных возрастных групп приняли участие в квест-игре «В поисках волшебного письма». Ребята через преодоление трудностей и испытаний во время созданных педагогами развлекательных программ, проявив смекалку и настойчивость, способствующую полному погружению в сценарий мероприятия, оказались в мире дорожных приключений. Квест-игра пробудила в ребятах командный дух, поиск неординарных решений, желание взаимодействовать, как друг с другом, так и со взрослыми.

Утром в каждую группу почтальон принёс конверт с картой испытаний от Светофора Мигалкина. Ребята с радостью откликнулись на предложенные испытания. На всех прогулочных участках детского сада, с соблюдением норм дистанцирования, были подготовлены театрализованные станции, на которых ребята выполняли различные задания, способствующие закреплению знаний правил дорожного движения. Наши воспитанники проявляли осторожность во время поездки на поезде, ловко собрали атрибуты для оказания медицинской помощи (аптечка водителя), вспомнили сигналы светофора, отдохнули на станции для отдыха, справились с дорожными работами, правильно вели себя при общении с сотрудниками ДПС и, конечно, посетили станцию «Пункт питания», где и получили заветное письмо и сладости.

Квест-игра «В поисках волшебного письма» подошла к концу, но работа по закреплению знаний по ПДД у наших воспитанников носит системный характер. Мы обязательно вам будем рассказывать о наших мероприятиях.

Ю. ГЛЕБОВА,

воспитатель МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково.