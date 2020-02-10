ЮИДОВЦЫ ПРОВОДЯТ ЗАНЯТИЯ

С 21 по 25 сентября в школах Конаковского района проходила акция «Неделя дорожной безопасности». МБОУ СОШ №1 п. Редкино приняла в этой акции активное участие.

В течение недели проведены мероприятия, направленные на профилактику и снижение роста детского дорожно-транспортного травматизма и развития общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. Классными руководителями проведены «минутки безопасности» и классные часы, на которых говорилось о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при возвращении детей из школы. Утром 25 сентября классные руководители проверили наличие на одежде и рюкзаках обучающихся светоотражающих элементов. Ребятам, у которых отсутствовали светоотражатели, вклеили в дневники предостережение для родителей.

В этот же день обучающиеся МБОУ СОШ №1 п. Редкино в рамках пропагандистской кампании «Движение без опасности» под руководством руководителя отряда ЮИД МОУ СОШ №1 п. Редкино Натальи Яковлевны Косаревой и педагога-организатора Маргариты Романовны Косаревой провели мероприятие по посвящению первоклассников в «Юные пешеходы». Юидовцы представили самым маленьким ученикам школы театрализованное представление на тему безопасного поведения на дорогах, игры и загадки по правилам дорожного движения. После выступления первоклассникам вручили «Удостоверение юных пешеходов». А после окончания уроков была проведена экскурсия по маршруту безопасного возвращения детей домой.

Н. КОСАРЕВА,

директор МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.