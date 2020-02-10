ШКОЛЬНИКАМ О СОБЛЮДЕНИИ ПДД

«Единый день безопасности дорожного движения» прошел в Конаковской средней школе № 3.



Мы знаем, что жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. Тема ПДД (правил дорожного движения) в наши дни очень актуальна. Мы с ней сталкиваемся практически каждый день, и не обязательно надо быть автомобилистом, чтобы ощутить на себе серьёзность этого вопроса. Каждый год на дорогах России гибнет огромное количество детей. Наша страна занимает 3 место по гибели ребят на дорогах. Поэтому в школах России каждый год проводится «Единый день безопасности дорожного движения».

В средней школе № 3 г. Конаково в рамках этого дня прошли следующие мероприятия: в 1 - 9 классах – беседы «Соблюдение правил дорожного движения», в 1 - 7 классах - классные часы «Знай и соблюдай». У первоклассников прошли пятиминутки «Его величество светофор» и «Фликер, я с тобой дружу!», у восьмиклассников – классные часы «Безопасность пешехода», а девятиклассники составили настольную игру для «ГПД» по правилам дорожного движения. Утренний ликбез проходил для ребят во время входа в школу.

Мероприятия ставили целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы и предусматривали решение следующих задач: выработку у учащихся представления об улицах и дорогах как потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и сосредоточенности; формирование у учащихся практических умений и навыков по безопасному поведению на дороге и в транспорте; формирование у учащихся потребности к ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей.

- Только одним Днём безопасности все задачи не решить – подытоживает сделанное заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е. Кищик. - Поэтому в течение учебного года на классных часах классные руководители будут продолжать учить детей быть дисциплинированными участниками дорожного движения.