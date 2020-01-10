В Тверской области планируется реализация инвестиционного проекта по созданию рыболовно-туристической базы

В Удомельском городском округе планируют реализовать инвестиционный проект по созданию рыболовно-туристической базы. Вопрос о предоставлении участка для этих целей рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области, которое 1 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

На участке предполагается разместить двухэтажный гостиничный комплекс, контактный зоопарк, площадку для выезда лошадей, дома рыбаков, а также детскую игровую и спортивную площадки. Также на территории базы предусмотрено создание искусственного водоема и благоустройство зон отдыха.

Общий объем инвестиций составляет порядка 10 млн рублей. Планируется, что новый проект позволит создать до 20 рабочих мест.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о переводе участков в категорию земель лесного фонда – 393,3 га в Краснохолмском районе, 134,7 га в Торопецком районе и 207,8 га в Максатихинском муниципальном округе.

По итогам прошлого года в Гослесфонд передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» также проходят лесовосстановительные мероприятия. В регионе на площади 338,8 га проведены работы по дополнению лесных культур, лесоводственный уход обеспечен на площади более 200 га.

Укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций: приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье будет составлять 225 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области