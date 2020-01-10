В Тверской области простятся с участником Великой Отечественной войны Евгением Степановичем Книгой

4 октября в Ржеве состоится церемония прощания с участником Великой Отечественной войны Евгением Степановичем Книгой. Гражданская панихида пройдет в 11:30 в Доме офицеров по адресу ул. Челюскинцев, д. 12.

Евгений Степанович Книга ушел из жизни в ночь с 30 сентября на 1 октября. Соболезнования родным и близким Евгения Степановича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вся жизнь Евгения Степановича была посвящена служению Родине. Восемнадцатилетним юношей он вступил в партизанский отряд, затем в рядах Красной Армии внес свой вклад в Великую Победу, отдал 33 года службе в Вооруженных Силах. Неоценим вклад Евгения Степановича в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, в развитие ветеранского движения в Тверской области, в военно-патриотическое воспитание молодежи. Во многом благодаря неутомимой работе Евгения Степановича городу Ржеву было присвоено почетное звание Города воинской славы. Светлая память о Евгении Степановиче Книге навсегда останется в наших сердцах, в истории Верхневолжья», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Евгению Степановичу Книге было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Свой боевой путь он начал партизаном, воевал в роте разведки, 152-м партизанском отряде 11-й бригады имени Киселёва, в рядах 1 Белорусского фронта. Победу встретил в 1945 году под Ленинградом. Затем служил в Вооруженных Силах.

В 1994 году ветеран переехал в город Ржев. Евгений Степанович всегда активно участвовал в патриотических мероприятиях, встречах со школьниками. 30 июня 2020 года Евгений Степанович стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

В июле Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором отмечены ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области. Среди них – Евгений Степанович Книга. За активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи фронтовик удостоен Ордена Почета.

Пресс-служба Правительства Тверской области