1 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. В повестку вошли вопросы, связанные с утверждением границ особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Работа по утверждению границ особо охраняемых природных территорий активизирована по поручению Губернатора Игоря Рудени. Она направлена на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в Тверской области, охрану и организацию особого санитарного режима ООПТ.

На заседании Президиума утверждены границы четырех памятников природы. В Осташковском городском округе – Дубравного комплекса площадью около 124 га, где произрастают краснокнижные растения. В Пеновском муниципальном округе утверждены границы государственных природных заказников – территории возле озер Черное и Малое Черное, болот Студинец и у деревни Ворошилово.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

Пресс-служба Правительства Тверской области