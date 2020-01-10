В 2021 году в Тверской области реализуют пять проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Реализации проектов муниципальных образований Тверской области- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – была посвящена рабочая встреча Губернатора Игоря Рудени, которая прошла 30 сентября в областном Правительстве.

«Реализация проектов по созданию комфортной городской среды в 5 муниципальных образованиях станет серьезной, масштабной работой. Победа нескольких тверских проектов на Всероссийском конкурсе – это результат комплексного взаимодействия, который нам необходимо закрепить и в дальнейшем проецировать на другие муниципалитеты региона», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона предложил изменить подход к реализации проектов по благоустройству. В частности, для ускорения сроков разработку проектной документации будет осуществлять организация, которой в результате конкурсного отбора из областного бюджета Тверской области будет предоставлена субсидия на указанные цели.

По результатам IV Всероссийского конкурса лучших проектов заявки пяти городов Верхневолжья признаны победителями. В категории «Исторические поселения» победу одержала концепция реновации ул. Советской и территории Базарной площади в городе Торопец, а также проект благоустройства набережной и прилегающей к ней общественной территории в Осташкове. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек» лучшими признаны проект Нелидово «Луч коногонки» и проект благоустройства городского сада Бежецка. В категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» победила концепция благоустройства набережной реки Волга и спуска к колокольне Николаевского собора в городе Калязин. Они получили 290 млн рублей субсидий из федерального бюджета.

Проектно-сметная документация на реализацию проектов-победителей должна быть разработана в срок до 1 февраля 2021 года.

В Тверской области продолжается реализация проектов благоустройства общественных территорий по Программе поддержки местных инициатив.

В текущем году в муниципальных и городских округах реализуется 85 проектов, в городских и сельских поселениях - 181 проект.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий городской округ, Фировский и Ржевский районы.

В целом с 2013 по 2019 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1300 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 700 млн рублей. Для реализации проектов привлекаются также средства местных бюджетов и внебюджетные источники.

Пресс-служба Правительства Тверской области