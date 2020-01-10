Туристский календарь событий Тверской области завоевал Гран-при международного конкурса

В Москве подвели итоги II Международного маркетингового конкурса в сфере туризма PROбренд 2020. Проекты Тверской области стали лучшими в трех номинациях.

«Календарь туристских событий синхронизирован с традиционными праздниками, с укладом жизни на территории тверского региона, с православным календарём. Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Туристский календарь событий на 2020 год был отмечен высшей наградой в номинации «Брендированная полиграфия». Календарь, получивший Гран-при конкурса, иллюстрирован авторскими рисунками событий и пейзажей, которые стали визитными карточками городов, и представлен в трёх форматах – настенный, настольный и блокнот.

Члены экспертного совета конкурса PROбренд 2020 оценили самобытность и важность проекта «OMA RANDA – край тверских карел» для развития территории Спировского района. В номинации «Брендинг территорий» он занял III место.

Впервые на конкурсе от Тверского региона был представлен проект, разработанный студентами факультета географии и геоэкологии ТвГУ, «Золотой бренд Тверской земли». Он занял II место в номинации «Студенческие проекты».

В сентябре текущего года по итогам конкурса «Диво России – Золотой бренд» проект «Государева дорога» занял II место в номинации «Лучший проект. Регионы России». В номинации «Презентация территорий» победил проект «Тверская область. Связь времен. Связь поколений», опередив по количеству баллов конкурсные работы Тульской и Калужской областей.

Пресс-служба Правительства Тверской области