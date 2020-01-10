Пострадавшим в аварии в Конаковском районе оказана квалифицированная медицинская помощь

Утром 1 октября в Конаковском районе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля Mazda. По предварительной версии водитель легкового автомобиля по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda погиб на месте. Водитель автобуса и 14 пассажиров пострадали и были доставлены в Конаковскую центральную районную больницу. После полного обследования и оказания амбулаторной помощи девять человек отпущены домой, пятеро госпитализированы в травматологическое отделение больницы, один – в хирургическое.

Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Обследование и лечение проводится в соответствии с установленными диагнозами.

Министерства здравоохранения Тверской области