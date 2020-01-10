Начата работа по проектированию Северного обхода Твери

Строительство в Тверской области 3 этапа трассы «Нева», Северного обхода Твери, стало темой совещания, которое 30 сентября провел Губернатор Игорь Руденя. В настоящее время ГК «Автодор» приступила к работе по проектированию участка – его планируется завершить в 2021 году.

На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов возле Твери, в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта Северного обхода создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.

На недавней встрече Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко было объявлено о новом варианте прохождения Северного обхода Твери.

Створ дороги предлагается перенести за реку Тверца, дальше от рекреационной зоны, популярной у жителей региона. Это положительно скажется на экологической обстановке и даст возможность региональному центру развиваться на север, без риска того, что дорога станет частью его уличной дорожной сети.

Новым проектным решением предполагается строительство четырехполосного участка длинной более 60 км дороги технической категории IА, по которой можно будет развивать скорость в 130 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более 1 км.

Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритного машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.

Пресс-служба Правительства Тверской области