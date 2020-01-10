Игорь Руденя в Международный день пожилых людей выразил слова благодарности жителям Тверской области старшего возраста

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1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Слова признательности и благодарности представителям старшего поколения Тверской области, ветеранам региона выразил Губернатор Игорь Руденя.
По мнению Игоря Рудени, уважение к людям старшего поколения является важнейшей частью духовно-нравственных традиций россиян.
«Ваша жизнь и труд на благо родной земли, высокие профессиональные и человеческие качества служат величайшим примером для всех поколений, дают нам опору для новых достижений на благо Тверской области и всей России. У вас мы учимся трудолюбию, безграничной верности долгу, неравнодушному отношению к своему краю и стране», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.
В Международный день пожилых людей в ДК «Пролетарка» в Твери пройдет концерт «Года не беда». 1 октября в 13.00 для гостей праздника выступят лучшие коллективы и студии Дворца: народный театр «Диалог», народный вокальный ансамбль «Жар – птица», народный хор «Ельничек», ансамбль народного танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова и другие.
Также в ДК «Пролетарка» будет открыта «Территория творчества». В экспозиции будут представлены работы изостудии «Первоцвет» и студии декоративно – прикладного искусства «Фантазеры» на тему «Я, бабушка и дед».
Пресс-служба Правительства Тверской области