Игорь Руденя в Международный день пожилых людей выразил слова благодарности жителям Тверской области старшего возраста

1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Слова признательности и благодарности представителям старшего поколения Тверской области, ветеранам региона выразил Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, уважение к людям старшего поколения является важнейшей частью духовно-нравственных традиций россиян.

«Ваша жизнь и труд на благо родной земли, высокие профессиональные и человеческие качества служат величайшим примером для всех поколений, дают нам опору для новых достижений на благо Тверской области и всей России. У вас мы учимся трудолюбию, безграничной верности долгу, неравнодушному отношению к своему краю и стране», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В Международный день пожилых людей в ДК «Пролетарка» в Твери пройдет концерт «Года не беда». 1 октября в 13.00 для гостей праздника выступят лучшие коллективы и студии Дворца: народный театр «Диалог», народный вокальный ансамбль «Жар – птица», народный хор «Ельничек», ансамбль народного танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова и другие.

Также в ДК «Пролетарка» будет открыта «Территория творчества». В экспозиции будут представлены работы изостудии «Первоцвет» и студии декоративно – прикладного искусства «Фантазеры» на тему «Я, бабушка и дед».

Пресс-служба Правительства Тверской области