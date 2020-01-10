Общественное движение «Ржевская инициатива» расширит сотрудничество в российско-белорусском гуманитарном пространстве

Сегодня, 1 октября, в Музее Победы в Москве представители России и Белоруссии объявят о создании нового союзного общественного движения «Ржевская инициатива». Об этом сообщает российское информационное агентство «Победа РФ».

Организаторами выступают сообщество журналистов двух стран «Друзья-Сябры», Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, объединение «Белая Русь», «Поисковое движение России» и Музей Победы.

Импульсом к созданию общественного движение стало создание Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны.

Губернатор Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату историческим событием.

«Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – считает Игорь Руденя.

Инициаторы создания «Ржевской инициативы» миссией организации называют «диалог со всеми, кто в нем искренне заинтересован, кто понимает, какой огромный потенциал наработан двумя странами и какие большие перспективы у этой общей созидательной деятельности».

Организация планирует пригласить к сотрудничеству общественных деятелей России и Белоруссии, представителей культуры и искусства, музыкантов и блогеров.

«У Музея Победы есть очень хороший опыт взаимодействия с белорусскими коллегами как в рамках межмузейного обмена, так и по линии общественных и медийных проектов. Могу с уверенностью сказать: то, что объединяет наши народы, гораздо глубже и сильнее, чем любые преходящие и конъюнктурные моменты. Я уверен, что общественное движение «Ржевская инициатива» станет той интеграционной площадкой, которая соберет вокруг себя творческих, талантливых и неравнодушных людей, придаст дополнительный импульс созданию общего культурного и гуманитарного пространства», – отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

По словам организаторов, на встрече 1 октября ожидается подписание меморандума о создании общественной организации «Ржевская инициатива» и обсуждение плана мероприятий.

Отмечается, что участниками круглого стола станут декан факультета философии БГУ, секретарь Союза журналистов Беларуси, сопредседатель сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья-Сябры» Вадим Гигин, директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, председатель республиканского общественного движения «Белая Русь», директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, депутат палаты представителей национального собрания Геннадий Давыдько, гендиректор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья-Сябры» Владимир Мамонтов, главный редактор журнала «Союзное государство» Елена Овчаренко, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, и руководитель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

Инициативу создания новой организации поддержал Постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии, представители центрального штаба Общероссийского народного фронта, общественные деятели, работники культуры и образования, журналисты и блогеры двух стран.

Напомним, Президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии 29 сентября назвал Ржевский мемориал Советскому солдату одним из символов прочных связей двух стран. С момента открытия монумента его посетили более 200 тысяч человек. В основу идеи центральной фигуры мемориала, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.