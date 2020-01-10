Жители Тверской области могут поблагодарить медиков в рамках конкурса #НашЛюбимыйВрач

С 1 по 31 октября у жителей Твери и Тверской области появится возможность поблагодарить детских врачей в рамках конкурса #НашЛюбимыйВрач. В нем принимают участие специалисты детских поликлиник Твери и поликлиники детской областной больницы: педиатры и врачи узких специальностей.

Губернатор Игорь Руденя считает – в непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность.

«Ваш труд всегда остается и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времен Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле», – отметил Губернатор, поздравляя в июне медицинских работников с профессиональным праздником.

Поблагодарить врачей смогут и жители региона. Голосование пройдёт на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Свою благодарность можно выразить через отзыв, рассказать свою историю или нарисовать рисунок. По итогам конкурса наградят 10 лучших медицинских работников в двух номинациях: врач-педиатр и детский врач-специалист. Дети, создавшие рисунок, могут сами поучаствовать в конкурсе творческих работ и стать его победителями.

Плакаты, которые рассказывают о конкурсе и о том, как проголосовать за своего любимого врача, размещены в детских поликлиниках городских больниц №1, №2, №3, №6, Центре здоровья городской клинической больницы №3, детской областной консультационной поликлинике ДОКБ.

Конкурс #НашЛюбимыйВрач проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Он приурочен к празднованию международного Дня педиатра и Дня матери. Ранее он проводился только в Санкт-Петербурге. В этом году географию конкурса решили расширить. К нему присоединились Тверская и Владимирская области.

Пресс-служба Правительства Тверской области