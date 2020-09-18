В Тверской области «Верхневолжское АТП» создало собственную футбольную команду

Компания «Верхневолжское АТП» организовала собственную футбольную команду, в которую вошли 15 водителей перевозчика. Высокую социальную ответственность предприятия, комфортные условия работы специалистов отметили помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и Губернатор Игорь Руденя, которые посещали АТП 18 сентября.

«Верхневолжское АТП» создано в рамках реализации в регионе новой модели пассажирских перевозок. Сейчас здесь работает порядка 1200 сотрудников, более 900 из которых – водители новых автобусов общественного транспорта. Все они получают полный социальный пакет, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование и корпоративный транспорт.

Специалисты активно участвуют в жизни региона, спортивных событиях. Так, 13 водителей «Верхневолжского АТП» приняли участие в благотворительном забеге массового полумарафона «Забег. РФ». Теперь создана собственная футбольная команда. Уже 31 октября пройдет первый товарищеский матч.

Напомним, на данный момент в Тверской области завершен первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе, она начала действовать 3 февраля 2020 года. Были обновлены 85 маршрутов, на которых теперь курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Развивать новую модель планируется в других муниципальных образованиях Тверской области. Первыми станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться и в регионах России. Об этом заявлено по итогам заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое прошло в Твери 18 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области