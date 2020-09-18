На Координационном совете под председательством Игоря Рудени обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания граждан

30 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан Тверской области. Участие в нем приняли сопредседатель совета митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, члены регионального Правительства и Законодательного Собрания, главы муниципалитетов, духовенство. На заседании были рассмотрены вопросы реализации единой стратегии духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения Верхневолжья.

«Только через укрепление института многодетной семьи и традиционного морально-нравственного фундамента нашего народа можно обеспечить будущее Тверской области и всей России. Общий труд светской и духовной власти, учреждений образования и социальной сферы, общественных объединений поможет сформировать у детей и молодёжи духовный иммунитет к угрозам современного мира и чуждым нам ценностям, к влиянию деструктивных сил», – отметил Игорь Руденя.

В этом году в отношении сферы воспитания детей были внесены существенные изменения на государственном уровне. Одной из поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, стало определение детей как важнейшего приоритета госполитики. По мнению главы региона, именно данные поправки сделали воспитание детей неотъемлемой частью образовательного процесса.

В Тверской области с 2018 года реализуется региональная Стратегия духовно-нравственного воспитания. Игорь Руденя отметил, что направления дальнейшей работы по реализации Стратегии должны соответствовать задачам, которые определены Президентом России Владимиром Путиным – необходимо уделить ключевое внимание сохранению и укреплению духовно-нравственной и ценностной основ граждан страны.

«Особое внимание в духовно-нравственном воспитании необходимо уделить дошкольному образованию, потому что именно в этом возрасте формируется мировоззрение. Нам важно продолжать работу над тем, чтобы школьники получали основу культуры нашей страны и области, в которой они живут. Важным направлением остается приобщение к нашей культуре и тех людей, которые приезжают к нам из других стран. Без знания языка и истории – это невозможно», – подчеркнул митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

На заседании говорилось и о сотрудничестве между Русской Православной Церковью, общества и государства, благодаря которому формируется ответственное, духовное поколение.

Еще одной важной темой, которая прозвучала на совете, стала безопасность детей, подвергшихся влиянию деструктивных движений через сеть Интернет. Для обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения в Тверской области была принята региональная программа, цель которой сохранение и укрепление нравственного, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Реализация данной программы началась в 2019 году. Первым этапом ее внедрения стала контентная фильтрация доступа в сеть во всех организациях дошкольного, школьного и профессионального образования. В рамках программы были проведены уроки по кибербезопасности. Также создан центр цифрового образования «IT-куб», где обучающиеся получают навыки исследовательской деятельности и анализа информации в интернет-пространстве.

Для укрепления нравственных ценностей в Верхневолжье создано 361 общественное объединение в сферах добровольчества, патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области