В Тверской области зерновые культуры убраны на площади более 52 тысяч гектар

В Верхневолжье продолжается уборка сельскохозяйственных культур, заготовка грубых и сочных кормов для животноводства. На данный момент убрано 69,2 тыс. га, что составило 71% от всей посевной площади.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», - считает Игорь Руденя.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 52,5 тыс. га, овощи на площади 1,6 тыс. га, а картофель – 9,9 тыс. га. Идет массовая реализация картофеля населению Тверской области и закладка на зимнее хранение. В общей сложности выкопано 124,7 тыс. тонн клубненосной культуры.

Особое внимание в АПК уделяется традиционным для Верхневолжья отраслям, в частности льноводству. В текущем году лен вытереблен на площади 5,0 тыс. га, больше чем в аналогичный период 2019 года.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона под урожай будущего года посеяно 8,9 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 2,6 тыс. га зяби.

Травы скошены на площади 107,1 тыс. га, заготовлено сена 167,7 тыс. тонн, готового сенажа – 129,0 тыс. тонн, силосной массы – 176,3 тыс. тонн, грубых и сочных кормов – 19,7 центнеров кормовых единиц. Это 109 % от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области