В Тверской области расширяют производство по изготовлению респираторов и линию по выпуску обуви

На Торжокской обувной фабрике в Тверской области реализуют инвестиционные проекты по расширению производства респираторов и линии по выпуску обуви. Новые проекты обсудили 30 сентября в областном Правительстве Губернатор Игорь Руденя и основатель ГК «Восток-Сервис» Владимир Головнёв.

«Для Тверской области важны такие проекты, в том числе это позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Готовы оказать поддержку в реализации заявленных планов, размещении новых производств в регионе», – отметил Игорь Руденя.

Как рассказал Владимир Головнёв, инвестпроекты позволят значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Сейчас на Торжокской обувной фабрике (входит в ГК «Восток-Сервис») выпускают 1,5 млн пар обуви в год, 200 тыс. штук респираторов ежемесячно. По итогам реализации проектов к 2022 году планируется расширить выпуск обуви до 2 млн пар ежегодно, респираторов – до 4 млн штук в месяц.

Объем инвестиций в проект по производству респираторов составит более 598 млн рублей. Планируется создать не менее 75 новых рабочих мест. Уже запущено серийное производство в одном цехе, пройдена сертификация. Выпускаемые респираторы класса FFP2 предназначены для защиты от аэрозольных загрязняющих веществ, в том числе от коронавирусной инфекции.

Благодаря развитию производства по изготовлению обуви также создадут не менее 75 новых рабочих мест. Инвестиции в проект – свыше 572 млн рублей. Будут модернизированы мощности по выпуску специальной обуви для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе задействованных в борьбе с COVID-19.

Игорь Руденя и Владимир Головнёв обсудили вопросы поддержки со стороны региона, в том числе в обустройстве необходимых коммуникаций.

Еще одной темой стала подготовка квалифицированных специалистов на базе тверских колледжей. Регион готов проработать вопрос о развитии новых направлений в профобразовании с учетом потребностей этого и других предприятий, развивающих производства в Верхневолжье.

На встрече шла речь об открытии новых предприятий компании на территории Тверской области. Сейчас производственная база «Восток-Сервис» насчитывает 15 швейных и 4 обувные фабрики, расположенные в Липецкой, Рязанской, Брянской, Белгородской, Тверской, Тульской, Кемеровской областях, а также в Италии, Беларуси, Башкортостане. Предприятия производят спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области