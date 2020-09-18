В семейные центры Тверской области закупят дополнительные рециркуляторы и бесконтактные термометры

На заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Тверской области Игорь Руденя, было принято решение о дополнительной закупке рециркуляторов и бесконтактных термометров. Они будут распределены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Мой семейный центр».

Игорь Руденя подчеркнул, что самая главная задача на сегодняшний момент – это не допустить вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в социальных и образовательных учреждениях Тверской области. Для этого необходимо четко исполнялись инструкции по профилактике – проводить контроль температуры воспитанников, использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В настоящее время в 27 семейных центрах Верхневолжья воспитываются 256 детей. Для обеспечения их безопасности и контроля над распространением коронавирусной инфекцией будет проведена дополнительная закупка 32 бесконтактных термометров и 24 рециркуляторов на общую сумму 647,2 тысяч рублей.

Медицинская техника также будет поставлена в областные центры социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Торжокском и Кувшиновском районе, а также в городе Торжок.

В Тверской области усилены меры профилактики в детских домах и школах-интернатах с круглосуточным пребыванием детей. Созданы необходимые запасы средств индивидуальной защиты.

Продолжается вакцинации населения Тверской области против гриппа. По актуальным данным Министерства здравоохранения региона, прививки сделаны более 183 тысячам жителей Верхневолжья, в том числе почти 50 тысячам детей. Всего в планах – провести вакцинацию 740 тысяч человек, проживающих в Тверской области.

По информации регионального Роспотребнадзора, по заболеваемости COVID-19 регион находится на 18-ом, последнем, месте в Центральном федеральном округе, с самым низким показателем на 100 тыс. населения – 495,7. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышен.

Пресс-служба Правительства Тверской области