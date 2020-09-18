На выставке «Арт-География Тверской области и города Твери» представят уникальные памятники Верхневолжья

2 октября в большом зале музейно-выставочного центра открывается выставка «Арт-География Тверской области и города Твери», посвященная публикации 70-го тома энциклопедии «Арт-География России». В экспозицию вошли живописные и графические полотна, на которых изображены уникальные архитектурные, культурные или природные памятники городов Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты способствуют сохранению культурного наследия Тверской области, важны для воспитания подрастающего поколения.

На выставке будут представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии. Все они будут разделены на тематические разделы: «Архитектура» – урбанистический пейзаж и архитектурные линии, «Природа» ­– красота, гармония и индивидуальная особенность региона, «Личность» – персоны, внесшие большой вклад в культуру Верхневолжья, «История» ­– жанровая картина по мотивам исторических событий.

Выставка будет работать до 25 октября. Дополнительная информация – на сайте Тверского городского музейно-выставочного центра https://mvc-tver.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области