Банк России информирует: Жители Верхневолжья предпочитают безналичные расчеты



За I полугодие 2020 года с использованием платежных карт, выданных в Тверской области, совершено почти 166 млн операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество возросло на 22 %, а общая сумма увеличилась на 14 % - до 287млрд рублей.

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО, на 1 июля в Тверской области выпущено около 2 млн платежных карт, что на 5 % превышает показатели прошлого года.

По количеству операций лидируют безналичные транзакции по оплате товаров и услуг – их совершено 87,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма покупок возросла до 63 млрд рублей, при этом средний чек составил 720 рублей – это на 100 рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года. В период пандемии жители Верхневолжья предпочитали даже небольшие покупки оплачивать картами.

В первом полугодии 2020 года количество банковских переводов увеличилось более чем на треть - до 95 млн операций, и на 9,2 % по сумме – до 626 млрд рублей.

Количество операций по снятию наличных сократилось - за полгода их проведено 10,8 млн на сумму 94 млрд рублей. Это на 15 % меньше по количеству, но на 8 % больше по объему, чем в тот же период прошлого года.

«Пандемия коронавируса способствовала увеличению количества операций по безналичной оплате товаров и проведению банковских переводов. При этом платежная инфраструктура региона также растет с каждым годом: на 1 июля 2020 года в организациях торговли и услуг установлено более 24 тыс. электронных терминалов, что на 22 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - отметила Светлана Морозова, заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.