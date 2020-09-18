В Зубцовском районе реализуют инвестиционный проект по созданию летно-испытательного центра

29 сентября на заседании Правительства Тверской области был утвержден генеральный план Погорельского сельского поселения Зубцовского района. На территории будет реализован инвестиционный проект летно-испытательного центра.

«Это проект высокотехнологичного кластера, на территории которого будут создаваться и испытываться беспилотные летательные аппараты нового поколения. Планируем, что этот новый сегмент станет серьезным импульсом дальнейшего развития региональной экономики», ­– отметил глава региона.

На территории сельского поселения предусмотрено создание испытательного центра «Орловка». Подобный комплекс предполагается создать в России впервые. Здесь будет происходить разработка и тестирование всех летательных аппаратов, производящихся на территории страны. Центр будет располагаться на территории в 106 га недалеко от населенного пункта Петровское.

Проект будет реализован на территории Тверской области на средства федерального гранта в размере 496 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области