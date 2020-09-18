Спортсменам Тверской области назначены ежемесячные выплаты стипендий Губернатора

В Тверской области назначены ежемесячные выплаты стипендий Губернатора спортсменам по 23 видам спорта. Вопрос был рассмотрен 29 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Игоря Рудени.

По мнению главы региона, наличие системы моральной и материальной мотивации позволит оказывать дополнительную поддержку профессиональным спортсменам и повысит результативность атлетов на соревнованиях различного уровня.

В 2020 году стипендии назначены 33 спортсменам олимпийских и 44 неолимпийских видов спорта, а также 9 участникам основного резерва сборных и 42 юношам и девушкам, входящим в юниорские сборные.

Размер выплаты составит 5700 рублей в месяц. Самое больше число получателей стипендий заявлено в таком виде спорта, как гребля на байдарках и каноэ – 46 человек. Также в этом показателе лидируют гребной спорт, спорт глухих, легкая атлетика. Кроме того в числе получателей спортсмены, занимающиеся всестилевым каратэ, перетягиванием каната, судомодельным спортом, шашками, лыжными гонками.

В 2020 году на эти цели из областного бюджета выделено 10,2 млн рублей.

Для поддержки профессионального спорта в регионе также введено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет.

Кроме того, в регионе ежегодно назначается единовременное денежное вознаграждение спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх как в индивидуальной программе, так и в командных дисциплинах.

Размер выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области