В Тверской области продлен пожароопасный период

В Тверской области до 31 октября продлен пожароопасный период. Решение было принято на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени 29 сентября.

Глава региона отмечает, что на территории Тверской области за последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу по предупреждению природных пожаров.

Особый противопожарный режим был установлен в Тверской области с 1 апреля 2020 года. В период действия ограничений запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда.

Основная задача ввода ограничений в лесах – снизить риск пожаров, многие из которых возникают по вине людей. Нарушение режима влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей.

В регионе ведется постоянное патрулирование лесов, в том числе авиационное, а также видеомониторинг. В рамках противопожарных мероприятий в Тверской области прокладываются минерализованные полосы, размещаются информационные стенды.

Помимо сотрудников МЧС для тушения возгораний мобилизованы дополнительные силы, обеспечена необходимая техника: вездеходы, тралы, пожарные автоцистерны, мотопомпы, огнетушители, создан резерв противопожарного оборудования.

Граждан призывают ответственно относиться к соблюдению правил в лесах. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по телефону горячей линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). Также можно позвонить по телефону службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области