В учреждениях образования Тверской области проверят выполнение мероприятий по профилактике коронавируса

Профилактика коронавирусной инфекции в учреждениях образования стала одной из тем заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области, которое 29 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно, чтобы в учреждениях четко исполнялись инструкции по профилактике распространения вирусной инфекции, это измерение температуры учеников и воспитанников, использование рециркуляторов воздуха, соблюдение других мер. Необходимо обеспечить мониторинг исполнения этих мероприятий», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ важно обеспечить усиленные меры профилактики и в учреждениях профессионального образования, общежитиях, где проживают студенты.

В настоящее время в Тверской области насчитывается 1026 образовательных учреждений, общее количество школьников, студентов и воспитанников составляет более 222 тысяч человек.

Усилены меры профилактики в детских домах и школах-интернатах с круглосуточным пребыванием детей. Созданы необходимые запасы средств индивидуальной защиты.

Продолжается вакцинации населения Тверской области против гриппа. По актуальным данным Министерства здравоохранения региона, прививки сделаны более 183 тысячам жителей Верхневолжья, в том числе почти 50 тысячам детей. Всего в планах – провести вакцинацию 740 тысяч человек, проживающих в Тверской области.

По информации регионального Роспотребнадзора, по заболеваемости COVID-19 регион находится на 18-ом, последнем, месте в Центральном федеральном округе, с самым низким показателем на 100 тыс. населения – 495,7. Эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышен.

Пресс-служба Правительства Тверской области