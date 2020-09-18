Владимир Путин через Ржевский мемориал напомнил о совместной истории России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в видеоприветствииучастникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии29 сентября упомянул Ржевский мемориал Советскому солдату как один из символов прочных связей двух стран.

«Представляется очень важным и логичным, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания вашего форума.В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с Президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат.Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и уроках», – сказал Владимир Путин.

Напомним, 30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости. Главными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны.

С момента открытия Ржевский мемориал Советскому солдату посетили более 200 тысяч человек.

Губернатор Игорь Руденя25 сентября в эфире телеканала «Россия 24» Тверь на вопрос журналиста, какое событие стало для него самым главным за четыре года работы на посту главы тверского региона, ответил: «Это встречи с ветеранами и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату».

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.